Black Panther: Wakanda Forever, primo sguardo a Namor in un concept art (Di lunedì 23 maggio 2022) Un concept art potrebbe aver svelato l'aspetto che il personaggio di Namor avrà in Black Panther: Wakanda Forever. Mentre si avvicina l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever, non sono molti i dettagli sul film trapelati finora, ma adesso un concept art avrebbe svelato il look di Namor, personaggio che dovrebbe avere un ruolo centrale nel sequel Marvel. Le speculazioni sul personaggio di Namor si sono intensificate dopo l'ingaggio di Tenoch Huerta. Sono in molti a ipotizzare che sarà lui a interpretare il celebre personaggio dei fumetti Marvel nella versione MCU anticipata, pare, dalla nuova grafica promozionale trapelata in rete. Come condiviso da The Direct, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022) Unart potrebbe aver svelato l'aspetto che il personaggio diavrà in. Mentre si avvicina l'uscita di, non sono molti i dettagli sul film trapelati finora, ma adesso unart avrebbe svelato il look di, personaggio che dovrebbe avere un ruolo centrale nel sequel Marvel. Le speculazioni sul personaggio disi sono intensificate dopo l'ingaggio di Tenoch Huerta. Sono in molti a ipotizzare che sarà lui a interpretare il celebre personaggio dei fumetti Marvel nella versione MCU anticipata, pare, dalla nuova grafica promozionale trapelata in rete. Come condiviso da The Direct, ...

