Bergomi non ci sta: “L’Inter è stata penalizzata, partite più importanti in un mese e mezzo” (Di lunedì 23 maggio 2022) Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul mancato Scudetto dell'Inter in questa stagione di Serie A: "Continuo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 23 maggio 2022) Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppeha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul mancato Scudetto dell'Inter in questa stagione di Serie A: "Continuo...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bergomi non ci sta: “L’#Inter è stata penalizzata, partite più importanti in un mese e mezzo” - zazoomblog : Bergomi: “Il Milan è stato sottovalutato non gli rendevamo giustizia” - #Bergomi: #Milan #stato #sottovalutato - stefanomaffei63 : @mdd_marydidio Fino a stasera e se non avesse vinto avremmo sfottuto. Comunque era il male minore e valeva la pena… - stefanomaffei63 : @wazzaCN Ridotti cosa? In 10 anni ho vinto quanto te in 100, se si esclude farsopoli. Non riuscirete a ribaltare la… - pol2187 : @SkySport ormai è Inter tv... Fate schifo! Bergomi 8,5 alla stagione dell'Inter = malafede! Fino all'anno scorso co… -