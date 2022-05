Basket, coach si giustifica: “Non ho dato uno schiaffo, era una pacca sulla coda” (Di lunedì 23 maggio 2022) Luciano Bongiorno, coach della Basket Roma Femminile, è stato protagonista di uno spiacevole episodio durante un match giocano domenica scorsa a Rieti. Il tecnico sarebbe infatti stato accusa di aver schiaffeggiato un’atleta in campo. “Mi scuso per quanto è successo. Conosco l’atleta in questione da quando aveva 6 anni e sono entrato in campo a gioco fermo per spronarla, con un linguaggio del corpo troppo violento e facendo un gesto che dalle immagini appare diverso da quello che in effetti è stato, ovvero una pacca sulla coda dei capelli. Faccio l’allenatore da 32 anni e non mi è mai successo niente del genere. Il Basket Roma è una società sana e rispettosa di determinati valori e completamente estranea ad atteggiamenti del genere”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Luciano Bongiorno,dellaRoma Femminile, è stato protagonista di uno spiacevole episodio durante un match giocano domenica scorsa a Rieti. Il tecnico sarebbe infatti stato accusa di aver schiaffeggiato un’atleta in campo. “Mi scuso per quanto è successo. Conosco l’atleta in questione da quando aveva 6 anni e sono entrato in campo a gioco fermo per spronarla, con un linguaggio del corpo troppo violento e facendo un gesto che dalle immagini appare diverso da quello che in effetti è stato, ovvero unadei capelli. Faccio l’allenatore da 32 anni e non mi è mai successo niente del genere. IlRoma è una società sana e rispettosa di determinati valori e completamente estranea ad atteggiamenti del genere”. SportFace.

