(Di lunedì 23 maggio 2022)è stato uno dei concorrenti più amati della ventunesima edizione diGrazie alla sua voce, ha fatto sognare milioni di spettatori. Inoltre, di recente, ha anche ricevuto un’imperdibile offerta da parte di Ermal Meta. Non sembra essere rimasto molto turbato dal quarto posto. In una recente intervista per Whoopsee ha deciso dire del suocon Maria De Filippi e dell’amore nato con la ballerinaFasanelli.21,grato a Maria De Filippi: “Mi ha aiutato ad aprirmi” Maria De Filippi è sempre pronta a dare il suo supporto agli allievi della scuola di. Più volte, davanti alle incomprensioni con i professori, ha preso la parola per cercare di aiutare i giovani ...

Advertising

tuttopuntotv : Alex Wyse parla del rapporto con Cosmary dopo Amici 21: “Mi fa strano” #amici21 #alexwyse #cosmary - BITCHYFit : Alex Wyse, i retroscena su Maria De Filippi e l'amore con Cosmary - Novella_2000 : Alex Wyse racconta un retroscena su Maria De Filippi - Carlita15676120 : RT @imjewyse: Oggi la maggior parte di noi guarderà verissimo per: - Alex Wyse - Alessandro Rina - Malinconia #AlexVerissimo - sheisale4 : incontrare alex wyse e luigi strangis who? -

A distanza di alcune settimane dalla finale ,è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici . Intervistato da Whoopsee, il giovane cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini ha svelato alcuni retroscena su Maria De ...Dato per favorito dagli scommettitori, alla finesi è classificato al quarto posto ad Amici 21 . Il cantante di Senza Chiedere Permesso è comunque felice di com'è andata la finale, visto che a trionfare è stato il suo amico Luigi Strangis .Uno dei favoriti alla vittoria di Amici 21 insieme a Luigi Strangis era come sappiamo Alex Wyse, che fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico. Nonostante il cantante non abbia vinto ...Alex Wyse e Cosmary si sono rivisti dopo la finale di Amici 21: ecco come vanno le cose tra loro a una settimana dalla fine del talent.