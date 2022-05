Alcaraz: “Sto realizzando un sogno, non mi aspettavo già tutto questo supporto dalla gente” (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la vittoria all’esordio del Roland Garros 2022, contro Juan Ignacio Londero, Carlos Alcaraz ha parlato ai giornalisti del suo debutto a Parigi e delle sue sensazioni di questo inizio di carriera da star del tennis mondiale. In primo luogo lo spagnolo ha descritto così il successo ottenuto al primo turno sulla terra rossa dello Chatrier: “L’inizio è stato un po’ difficile, però è assolutamente speciale giocare in uno stadio come questo. Fin da piccolo vedevo le partite in tv sul Philippe Chatrier e spero di giocare più match possibili qui. Non mi aspettavo poi tutto il supporto che la gente mi ha dato, mi sono sentito speciale e sono orgoglioso di stare qui”. Sulla pressione da sopportare dopo i grandi risultati negli scorsi tornei, lo spagnolo dichiara: “Non ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la vittoria all’esordio del Roland Garros 2022, contro Juan Ignacio Londero, Carlosha parlato ai giornalisti del suo debutto a Parigi e delle sue sensazioni diinizio di carriera da star del tennis mondiale. In primo luogo lo spagnolo ha descritto così il successo ottenuto al primo turno sulla terra rossa dello Chatrier: “L’inizio è stato un po’ difficile, però è assolutamente speciale giocare in uno stadio come. Fin da piccolo vedevo le partite in tv sul Philippe Chatrier e spero di giocare più match possibili qui. Non mipoiilche lami ha dato, mi sono sentito speciale e sono orgoglioso di stare qui”. Sulla pressione da sopportare dopo i grandi risultati negli scorsi tornei, lo spagnolo dichiara: “Non ...

