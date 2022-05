A Milano 8 aziende su 10 usano lo smart working anche nel 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 63% prevede di attivarlo in maniera strutturale Oltre 8 realtà su 10 nel primo trimestre 2022 hanno almeno un dipendente in smart working, per un numero di dipendenti coinvolti pari al 22% del totale. La percentuale risulta più elevata tra le imprese dei servizi, 91%, a fronte del 79% rilevato nell’industria, e nel comune di Milano, 90%, rispetto al 78% rilevato nell’hinterland. Sono questi i principali risultati della rilevazione del centro studi di Assolombarda che ha coinvolto più di 250 imprese milanesi del manifatturiero e dei servizi avanzati. Lo studio completo è pubblicato sul magazine Your Next Milano “Lo smart working negli ultimi due anni è un modello organizzativo che ha visto una forte accelerazione ed è oggi entrato a far parte della cultura ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 63% prevede di attivarlo in maniera strutturale Oltre 8 realtà su 10 nel primo trimestrehanno almeno un dipendente in, per un numero di dipendenti coinvolti pari al 22% del totale. La percentuale risulta più elevata tra le imprese dei servizi, 91%, a fronte del 79% rilevato nell’industria, e nel comune di, 90%, rispetto al 78% rilevato nell’hinterland. Sono questi i principali risultati della rilevazione del centro studi di Assolombarda che ha coinvolto più di 250 imprese milanesi del manifatturiero e dei servizi avanzati. Lo studio completo è pubblicato sul magazine Your Next“Lonegli ultimi due anni è un modello organizzativo che ha visto una forte accelerazione ed è oggi entrato a far parte della cultura ...

Advertising

TuttoSuMilano : Smart working a #Milano, quanti lavorano ancora da remoto? Il modello resiste in 8 aziende su 10 - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Oltre 8 realtà su 10 nel primo trimestre 2022 hanno almeno un dipendente insmart working, per un numero di dipendenti… - Gazzettadmilano : Oltre 8 realtà su 10 nel primo trimestre 2022 hanno almeno un dipendente insmart working, per un numero di dipenden… - Gazzettadmilano : Assolombarda-Ynm: a Milano 8 aziende su 10 usano lo smart working anche nel 2022. Il 63% prevede di attivarlo in ma… - italia1971luca : #smartworking è per molte mansioni il modo più naturale ed efficiente di lavorare. E' da ottusi non volerlo capire -