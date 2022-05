Verona, Tudor: “Per il futuro dovremo vederci e valutare se ci sono i presupposti per continuare. Ci tenevamo a chiudere con una bella prestazione” (Di domenica 22 maggio 2022) Verona Tudor – Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio, terminata 3-3. “Ci tenevamo a finire con una bella prestazione contro una squadra di campioni. Il 3-3 di oggi è giusto, anche se ci dispiace essere partiti in vantaggio di due gol. Ma venire qui, contro la Lazio, e giocare così è motivo di orgoglio. sono stato fortunato a trovare un gruppo così, non c’è un giocatore marcio, c’è tutta buona gente e giocatori che vogliono lavorare. È stato un anno bellissimo”. L’abbraccio con D’Amico? “Ci vogliamo bene, abbiamo fatto del nostro e siamo contenti”. Sul futuro “dovremo rivederci con Setti e vedere se ci sono i ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Igor, allenatore dell’Hellas, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio, terminata 3-3. “Cia finire con unacontro una squadra di campioni. Il 3-3 di oggi è giusto, anche se ci dispiace essere partiti in vantaggio di due gol. Ma venire qui, contro la Lazio, e giocare così è motivo di orgoglio.stato fortunato a trovare un gruppo così, non c’è un giocatore marcio, c’è tutta buona gente e giocatori che vogliono lavorare. È stato un anno bellissimo”. L’abbraccio con D’Amico? “Ci vogliamo bene, abbiamo fatto del nostro e siamo contenti”. Sulricon Setti e vedere se cii ...

