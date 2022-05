Ucraina, offensiva Russia verso est: bombardamenti su Donetsk e Luhansk (Di domenica 22 maggio 2022) L’offensiva della Russia avanza verso l’est dell’Ucraina, nelle ultime 24 ore sui fronti di Donetsk e Luhansk gli ucraini hanno respinto nove attacchi. Lo riporta su Facebook lo Stato maggiore dell’esercito nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra. I militari hanno distrutto cinque carri armati, quattro sistemi di artiglieria, dieci unità di veicoli corazzati da combattimento e due veicoli. Le unità di difesa aerea hanno colpito un drone Orlan-10. L’antiaerea ha abbattuto due missili cruise, e l’areonautica ha distrutto dodici unità di equipaggiamento militare russo Un bombardamento russo ha distrutto una scuola russa nella regione di Donetsk. “Un’altra istituzione culturale è stata distrutta dai russi nella regione di Donetsk. Questa volta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) L’dellaavanzal’est dell’, nelle ultime 24 ore sui fronti digli ucraini hanno respinto nove attacchi. Lo riporta su Facebook lo Stato maggiore dell’esercito nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra. I militari hanno distrutto cinque carri armati, quattro sistemi di artiglieria, dieci unità di veicoli corazzati da combattimento e due veicoli. Le unità di difesa aerea hanno colpito un drone Orlan-10. L’antiaerea ha abbattuto due missili cruise, e l’areonautica ha distrutto dodici unità di equipaggiamento militare russo Un bombardamento russo ha distrutto una scuola russa nella regione di. “Un’altra istituzione culturale è stata distrutta dai russi nella regione di. Questa volta, ...

