Ucraina, le voci all’evento pacifista di Genova: “Sulle armi nessun dibattito. Conte e Salvini contro, perché sostengono ancora Draghi?” (Di domenica 22 maggio 2022) La scelta di votare contro l’aumento delle spese militari e l’invio delle armi in Ucraina ha portato Sinistra Italiana a rappresentare una parte di quell’opinione pubblica per la quale “il modo migliore di stare dalla parte degli aggrediti, nel 2022, non consiste nell’inviare armamenti e generare un’escalation bellica dagli esiti indeterminati”. Così Luciana Castellina, una storia nel movimento pacifista e componente della direzione nazionale di Sinistra Italiana, moltiplica gli incontri in tutta Italia per “provare a contribuire all’organizzazione politica del pacifismo, che non può fermarsi alla fondamentale solidarietà”. all’evento “contro tutte le guerre” organizzato a Genova da Sinistra Italiana, ha fatto un passaggio anche il vicesegretario dem Peppe Provenzano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) La scelta di votarel’aumento delle spese militari e l’invio delleinha portato Sinistra Italiana a rappresentare una parte di quell’opinione pubblica per la quale “il modo migliore di stare dalla parte degli aggrediti, nel 2022, non consiste nell’inviare armamenti e generare un’escalation bellica dagli esiti indeterminati”. Così Luciana Castellina, una storia nel movimentoe componente della direzione nazionale di Sinistra Italiana, moltiplica gli incontri in tutta Italia per “provare a contribuire all’organizzazione politica del pacifismo, che non può fermarsi alla fondamentale solidarietà”.tutte le guerre” organizzato ada Sinistra Italiana, ha fatto un passaggio anche il vicesegretario dem Peppe Provenzano ...

