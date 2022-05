Trent’anni fa la strage di Capaci e l’addio all’eroe Giovanni Falcone Ancora tanti i misteri irrisolti

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 22 maggio 2022)fa, il 23 maggio del 1992, la mafia entrava in azione acon armi da guerra: 500 chili di tritolo per uccidere il giudice, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Il livello operativo delladel 23 maggio 1992 è stato colpito sin dal primo processo concluso il 26 settembre 1997 con 24 ergastoli e pene inferiori per cinque collaboratori (Salvatore Cancemi, Mario Santo Di Matteo, Calogero Ganci, Gioacchino La Barbera, Giovan Battista Ferrante). In appello si sono aggiunti altri cinque ergastoli ma dopo due annullamenti la Cassazione ha definito i giudizi confermando la responsabilità di Totò Riina, Bernardo Provenzano, Francesco e Giuseppe Madonia, Pippo Calò, Pietro Aglieri e gli altri componenti ...