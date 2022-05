Tagliato il gas alla Finlandia, il problema sara' l'inverno (Di domenica 22 maggio 2022) La Russia ha chiuso i rubinetti del gas alla Finlandia. Ufficialmente perche' Helsinki ha rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in rubli, come richiesto da Mosca, ma e' difficile non pensare che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) La Russia ha chiuso i rubinetti del gas. Ufficialmente perche' Helsinki ha rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in rubli, come richiesto da Mosca, ma e' difficile non pensare che si ...

Advertising

GabrieleFuria1 : La Russia ha tagliato il gas alla Finlandia - walterlana6 : @udogumpel Veramente gli ha tagliato il gas immediatamente - smilypapiking : RT @Brasviz1: La RuSSia ha tagliato il gas a Polonia, Bulgaria e Finlandia quindi, da ora, incasserà 5 miliardi in meno e diventa più impro… - rosarioT1970 : RT @Brasviz1: La RuSSia ha tagliato il gas a Polonia, Bulgaria e Finlandia quindi, da ora, incasserà 5 miliardi in meno e diventa più impro… - NemNemecsek : RT @Brasviz1: La RuSSia ha tagliato il gas a Polonia, Bulgaria e Finlandia quindi, da ora, incasserà 5 miliardi in meno e diventa più impro… -