Striscione dello Spezia | «Siete l’orgoglio della città Motta | questa è casa tua»

(Di domenica 22 maggio 2022) I tifosihanno esposto unoper ringraziare Thiagoe la squadra per la salvezza ottenuta I tifosihanno esposto unoper ringraziare Thiagoe la squadra per la salvezza ottenuta: «di, grazie ragazzi. Thiago grande allenatore,saràtua per sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Emmapia : @paoloasr81 Ovviamente manca la parte finale dello striscione... Con cosa potrà mai far rima Durazzo...Durazzo... #ossessionatidal1900 - MassiAga : @Fabius40884986 Manca la seconda parte dello striscione... Mentre noi laziali s'attaccamo riccamente al cazzo...… - siamo_la_Roma : ?? Si avvicina la finale di #UECL ?? Gli Ultras #Lazio provocano i tifosi giallorossi ?? Ecco la FOTO dello striscio… - federicod1vita : @ufromthecity È un regular sfottò, tipo quello dello striscione (divertente) 'superiamo gli ostacoli... ma non la Yaris' - corrierefirenze : Juventini responsabili dello striscione offensivo del 30 gennaio contro i tifosi della Fiorentina -

I tifosi dello Spezia hanno esposto uno striscione per ringraziare Thiago Motta e la squadra per la salvezza ottenuta I tifosi dello Spezia hanno esposto uno striscione per ringraziare Thiago Motta e ...