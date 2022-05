Si sono striminzite le miglia? Il racconto di Pennisi (Di domenica 22 maggio 2022) Nella mia vita professionale ho volato molto dato che tra Banca Mondiale, Fao e Organizzazione Internazionale del Lavoro ho lavorato in circa 60 Paesi. Ho volato molto anche quando ero alto dirigente di ministeri (specialmente per andare alle istituzioni europee ed all’Ocse) e nei quindici anni alla Scuola Nazionale di Amministrazione), soprattutto per contatti e docenze in organizzazioni simili di altri Paesi. Ho sempre pensato di dover favorire “la compagnia di bandiera”, Alitalia che, tra l’altro, negli anni Settanta (quando la Banca Mondiale mi faceva volare in prima classe) offriva un servizio in cui la non sempre precisa puntualità veniva compensata da lusso paragonabile con quello delle migliori compagnie asiatiche. sono stato anche convinto dagli addetti Alitalia a cambiare la mia carta American Express da verde e oro: avrei pagato un canone annuale più alto ma ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) Nella mia vita professionale ho volato molto dato che tra Banca Mondiale, Fao e Organizzazione Internazionale del Lavoro ho lavorato in circa 60 Paesi. Ho volato molto anche quando ero alto dirigente di ministeri (specialmente per andare alle istituzioni europee ed all’Ocse) e nei quindici anni alla Scuola Nazionale di Amministrazione), soprattutto per contatti e docenze in organizzazioni simili di altri Paesi. Ho sempre pensato di dover favorire “la compagnia di bandiera”, Alitalia che, tra l’altro, negli anni Settanta (quando la Banca Mondiale mi faceva volare in prima classe) offriva un servizio in cui la non sempre precisa puntualità veniva compensata da lusso paragonabile con quello delle migliori compagnie asiatiche.stato anche convinto dagli addetti Alitalia a cambiare la mia carta American Express da verde e oro: avrei pagato un canone annuale più alto ma ...

