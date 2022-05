Scudetto Milan, La Russa: “Regalo Inter, ci vediamo prossimo anno” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono stati bravi, hanno approfittato dell’occasione”. Ignazio La Russa, tifoso dell’Inter, commenta così all’Adnkronos la vittoria dello Scudetto del Milan pochi minuti dopo il successo decisivo ottenuto dai rossoneri contro il Sassuolo, squadra che “ha fatto fare al Milan più gol di quanti ne abbia mai fatti nelle ultime partite”, sottolinea. “Adesso gli abbiamo fatto un Regalo, da Natale non gli regaliamo più niente”, assicura il senatore. “Pazienza, il Milan ha fatto un bel campionato, al di sopra dei suoi meriti. Noi non abbiamo fatto i punti che questa Inter era in grado di fare. E’ quello che poteva raccogliere. Loro hanno fatto i punti che si meritavano, noi meno punti di quelli che potevamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono stati bravi, happrofittato dell’occasione”. Ignazio La, tifoso dell’, commenta così all’Adnkronos la vittoria dellodelpochi minuti dopo il successo decisivo ottenuto dai rossoneri contro il Sassuolo, squadra che “ha fatto fare alpiù gol di quanti ne abbia mai fatti nelle ultime partite”, sottolinea. “Adesso gli abbiamo fatto un, da Natale non gli regaliamo più niente”, assicura il senatore. “Pazienza, ilha fatto un bel campionato, al di sopra dei suoi meriti. Noi non abbiamo fatto i punti che questaera in grado di fare. E’ quello che poteva raccogliere. Loro hfatto i punti che si meritavano, noi meno punti di quelli che potevamo ...

