Roma, porta a spasso il cane e gli sparano ad una gamba: «Voleva rapinarmi» (Di domenica 22 maggio 2022) Stava portando a spasso il proprio cagnolino quando improvvisamente sarebbe stato aggredito da un uomo a scopo di rapina. E nella colluttazione è stato esploso un colpo d'arma da fuoco che lo ha raggiunto alla gamba. E' questa la dichiarazione fornita ieri sera ai Carabinieri da un Romano di 49 anni recatosi al pronto soccorso con un proiettile conficcato nella gamba destra. Il tutto è successo nella zona del Policlinico Casilino. Uomo gambizzato a Roma sabato 21 maggio Partiamo dagli elementi certi in questa vicenda sulla quale, è opportuno sottolinearlo, proseguono in queste ore gli accertamenti dei Carabinieri. La segnalazione ai Militari è arrivata dal Policlinico Casilino sabato sera: al Pronto Soccorso si è presentato l'uomo, ferito effettivamente ad una gamba ...

