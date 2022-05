Roland Garros: Fognini parte con il piede giusto (Di domenica 22 maggio 2022) Il ligure batte in tre set l'australiano Popyrin. In tabellone altri 6 italiani: Sinner (n.11) debutta contro il qualificato statunitense Fratangelo: Musetti sfida subito il greco Tsitsipas (n.4). Per Cecchinato c’è lo spagnolo Andujar, Sonego (n.32) gioca contro il tedesco Gojowczyk mentre il qualificato Zeppieri ha “pescato” il polacco Hurkacz (n.12) e il lucky loser Agamenone l’altro americano McDonald Leggi su federtennis (Di domenica 22 maggio 2022) Il ligure batte in tre set l'australiano Popyrin. In tabellone altri 6 italiani: Sinner (n.11) debutta contro il qualificato statunitense Fratangelo: Musetti sfida subito il greco Tsitsipas (n.4). Per Cecchinato c’è lo spagnolo Andujar, Sonego (n.32) gioca contro il tedesco Gojowczyk mentre il qualificato Zeppieri ha “pescato” il polacco Hurkacz (n.12) e il lucky loser Agamenone l’altro americano McDonald

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - Gazzetta_it : Fognini, tutto facile al debutto #RolandGarros - blumen_r29 : RT @Eurosport_IT: 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei in bach… - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, Fognini supera Popyrin e va al secondo turno - -