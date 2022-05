Perché lo stop al gas russo non urta la Finlandia (Di domenica 22 maggio 2022) La Finlandia è stata colpita dall’embargo del gas russo al pari di quanto successo a Polonia e Bulgaria in precedenza per la sua decisione di aderire alla Nato, ma la mossa di Mosca non è decisiva per il sistema-Paese finnico. Al contrario di Varsavia e Sofia Helsinki vede il gas russo coprire poco più del 5% del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 22 maggio 2022) Laè stata colpita dall’embargo del gasal pari di quanto successo a Polonia e Bulgaria in precedenza per la sua decisione di aderire alla Nato, ma la mossa di Mosca non è decisiva per il sistema-Paese finnico. Al contrario di Varsavia e Sofia Helsinki vede il gascoprire poco più del 5% del InsideOver.

