Marito e moglie muoiono in incidente in moto | stavano andando al concerto di Vasco Rossi

Tragedia a Dro. Marito e moglie muoiono in un incidente in moto. Si chiamavano Silvia Ruscelli di 47 anni, e Ugo Beltrami di 49. La coppia ha perso la vita durante un viaggio in moto con un'altra coppia di amici. Erano Marito e moglie e stavano andando al concerto del loro idolo, Vasco Rossi, a Trento. Originari di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, lui geometra, lei medico, lasciano tre figlie piccole. Uno scontro contro un camion, ieri pomeriggio mentre erano in sella alla loro moto, è stato fatale per entrambi. Avevano dormito in un albergo a Dro con gli amici, la notte tra giovedì e venerdì, e nel pomeriggio si erano messi in viaggio, in sella ...

