Lotta allevatori bufale, nuove adesioni allo sciopero della fame (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Ho iniziato lo sciopero della fame per un atto di solidarietà nei confronti degli allevatori bufalini che in questi anni di applicazione del piano di eradicazione della brucella, predisposto dalla Regione Campania, hanno sperimentato la disperazione di un percorso senza ‘soluzione’. Esser loro vicini è un dovere”. Inizia così la lettera aperta di Francesco Geremia, segretario generale di Cna Campania Nord, primo rappresentante di un’associazione di artigiani ad aderire ad una “modalità di Lotta così estrema”, come lo sciopero della fame avviato cinque giorni fa dagli allevatori bufalini del Casertano che chiedono il ritiro del piano regionale di eradicazione della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Ho iniziato loper un atto di solidarietà nei confronti deglibufalini che in questi anni di applicazione del piano di eradicazionebrucella, predisposto dalla Regione Campania, hanno sperimentato la disperazione di un percorso senza ‘soluzione’. Esser loro vicini è un dovere”. Inizia così la lettera aperta di Francesco Geremia, segretario generale di Cna Campania Nord, primo rappresentante di un’associazione di artigiani ad aderire ad una “modalità dicosì estrema”, come loavviato cinque giorni fa daglibufalini del Casertano che chiedono il ritiro del piano regionale di eradicazione...

Advertising

anteprima24 : ** #Lotta #Allevatori #Bufale, nuove adesioni allo sciopero della fame ** - mariamjbbl : RT @ItalyinTunisia: A Remada, con il Governatore di Tataouine, per fare il punto sui lavori di costruzione di un centro moderno della filie… - AICS_Tunis : RT @ItalyinTunisia: A Remada, con il Governatore di Tataouine, per fare il punto sui lavori di costruzione di un centro moderno della filie… - ItalyinTunisia : A Remada, con il Governatore di Tataouine, per fare il punto sui lavori di costruzione di un centro moderno della f… -