L’Italia dei bonus: sono 40 quelli in vigore, costo 112,7 miliardi (Di domenica 22 maggio 2022) La Cgia di Mestre precisa che si tratta di bonus introdotti in buona parte dagli ultimi due esecutivi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 22 maggio 2022) La Cgia di Mestre precisa che si tratta diintrodotti in buona parte dagli ultimi due esecutivi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

rulajebreal : Esecuzioni sommarie dei civili, e stupri di donne e bambini…Nonostante le evidenze circa le atrocità commesse dai r… - carlosibilia : Basta bufale sul Superbonus 110%. L'analisi del CNA sul rincaro dei materiali in edilizia conferma quello che abbia… - bendellavedova : In tanti sembrano non vedere l’ora di tornare alla normalità dell’Italia amica di Putin e di Orban, del debito pubb… - Luca_Gualtieri1 : RT @Luca_Gualtieri1: L' #Italia ha il più grande deficit (entranti-uscenti) di #ricercatori tra i paesi #OECD Il servizio di @Milanofinanza… - MatMaz72 : RT @RoccoRaffaele1: L'Italia ha la PA più vecchia dell'Ocse, il 41% dei dipendenti ha più di 55 anni contro una media del 28%. Poi ti spieg… -