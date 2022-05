L'ex comandante del Gruppo Wagner rivela: “La guerra un errore tragico, soluzione militare impossibile” (Di domenica 22 maggio 2022) “Per la guerra in Ucraina una soluzione militare non è più possibile”. Ad affermarlo senza timore di essere smentito è l'ex comandante dell'organizzazione paramilitare russa Gruppo Wagner, Marat Gabidullin, ospite dell'edizione del 22 maggio di Mezz'ora in Più, il talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. L'ex miliziano spiega perché per la Russia si sta mettendo male: “Mosca è ormai dentro questa guerra e si stanno esaurendo le risorse e il potenziale militare della Russia, per questo l'inizio questa guerra è stato un errore tragico. Diventato poi un crimine contro il popolo ucraino e il popolo russo. Non ci sarà soluzione militare. ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) “Per lain Ucraina unanon è più possibile”. Ad affermarlo senza timore di essere smentito è l'exdell'organizzazione pararussa, Marat Gabidullin, ospite dell'edizione del 22 maggio di Mezz'ora in Più, il talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. L'ex miliziano spiega perché per la Russia si sta mettendo male: “Mosca è ormai dentro questae si stanno esaurendo le risorse e il potenzialedella Russia, per questo l'inizio questaè stato un. Diventato poi un crimine contro il popolo ucraino e il popolo russo. Non ci sarà. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha pubblicato il video della resa degli ultimi difensori ucraini nell'acciaieria. Il comandante del… - RaiNews : L’ex comandante, 50 anni ex pilota dell’aeronautica, afferma che Putin “manda a morire i nostri uomini. Non c’è tra… - DrdavidConte : RT @DmitryEvic: Il cosiddetto 'comandante' di 'Azov' è stato portato fuori in un'auto blindata speciale a causa dell'odio dei residenti di… - ROMINA70672119 : RT @ofcs_report: ??#BREAKING #IRAN UCCISO COMANDANTE #PASDARAN A #Teheran 2 uomini armati, poi fuggiti in moto, hanno ucciso un Comandant… - Erdsve : Un comandante di plotone del 100° Bdg NM DPR vicino a Novoselovka con l'indicativo di chiamata 'Zenith' ha mostrato… -