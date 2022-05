La Salernitana perde 4-0 ma si salva: Cagliari in Serie B (Di domenica 22 maggio 2022) Il Cagliari non segna e retrocede in Serie B: la Salernitana si salva nonostante la batosta contro l’Udinese La lotta salvezza si conclude all’ultima giornata di campionato. Salernitana e Cagliari… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 22 maggio 2022) Ilnon segna e retrocede inB: lasinonostante la batosta contro l’Udinese La lotta salvezza si conclude all’ultima giornata di campionato.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

