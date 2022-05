Kristen Stewart sbarca a Cannes 2022 e sfiora l’ex Robert Pattinson

Leggi su amica

(Di domenica 22 maggio 2022) La vita, gli amori e i film dell’attrice americana: dagli esordi alla candidatura agli Oscar per Spencer nei panni di Lady Diana. Dall’amore pera promessa sposa di Dyaln Meyer. Foto Ansa La Croisette è fatta apposta per far brillare le star ancora di più. Enon delude, quando arriva in Costa Azzurra con il regista David Cronenberg. Insieme ai compagni di viaggio di Crimes of the future, Viggo Mortensen e Léa Seydoux. Ancora una volta a questa attrice, dall’apparenza così fragile, è riuscita la sintesi perfetta. Diva glam e musa d’autore. Donna schiva e attivista indomita. La trasformazione da idolo dei teenager con film blockbuster e fidanzato perfetto, ad attrice impegnata e prossima ...