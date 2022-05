Isola 16, nuovo cambio di programmazione: ecco quando andranno in onda le prossime puntate (Di domenica 22 maggio 2022) Ennesimo cambio di programmazione per L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda anche venerdì 27 Maggio. Come ha riportato Davidemaggio.it, le (dis)avventure dei nostri naufraghi andranno a scontrarsi contro Domenica In Show, l’appuntamento speciale in prima serata con Mara Venier, padrona di casa del contenitore domenicale in onda su Rai Uno. Zia Mara fra l’altro ha contribuito al successo delle precedenti edizioni de L’Isola dei famosi, avendo ricoperto il ruolo di opinionista nelle decima e undicesima con Alfonso Signorini e nella tredicesima con Daniele Bossari. Manca ancora poco più di un mese alla fine del game show di Canale 5, riusciranno gli ascolti a decollare in queste ultime settimane di programmazione? Nel ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 maggio 2022) Ennesimodiper L’dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà inanche venerdì 27 Maggio. Come ha riportato Davidemaggio.it, le (dis)avventure dei nostri naufraghia scontrarsi contro Domenica In Show, l’appuntamento speciale in prima serata con Mara Venier, padrona di casa del contenitore domenicale insu Rai Uno. Zia Mara fra l’altro ha contribuito al successo delle precedenti edizioni de L’dei famosi, avendo ricoperto il ruolo di opinionista nelle decima e undicesima con Alfonso Signorini e nella tredicesima con Daniele Bossari. Manca ancora poco più di un mese alla fine del game show di Canale 5, riusciranno gli ascolti a decollare in queste ultime settimane di? Nel ...

Advertising

divanomat : adesso devo organizzarmi il prossimo weekend tra stranger things isola concerto di dua di nuovo stranger things e i… - IsaeChia : #Isola 16, nuovo cambio di programmazione: ecco quando andranno in onda le prossime puntate Ennesima variazione ne… - NuovaScintilla : 22/5/22. I seminaristi e diaconi del Seminario Maggiore di Padova accompagnati dal nuovo rettore don Raffaele Gobbi… - Pijaeportacasa : @sbronzodiriace_ In genere si portano all'isola ecologica di zona. Alcuni comuni passano a ritirarli su prenotazion… - MarinaBidetti : RT @Rewritersmag: L'esperienza dell'isola di #Gorgona dimostra che la #tutela degli #animali fa bene a tutti. Anche a chi è in #carcere e… -