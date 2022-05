Iran: ucciso a Teheran un alto ufficiale dei pasdaran (Di domenica 22 maggio 2022) Un membro delle guardie della rivoluzione islamica in Iran è stato assassinato a Teheran. Lo riferiscono i media di stato. Secondo l'agenzia ufficiale Irna, si tratta di Hasan Sayyad Khodai, ufficiale ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 22 maggio 2022) Un membro delle guardie della rivoluzione islamica inè stato assassinato a. Lo riferiscono i media di stato. Secondo l'agenziaIrna, si tratta di Hasan Sayyad Khodai,...

