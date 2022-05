Il trapianto che potrebbe essere la chiave per mantenerci giovani (Di domenica 22 maggio 2022) Si stanno accumulando diversi studi che spiegano come il trasferimento del microbiota intestinale da individui più giovani a individui più anziani favorisca il “ringiovanimento”. Parliamo di topi però Leggi su wired (Di domenica 22 maggio 2022) Si stanno accumulando diversi studi che spiegano come il trasferimento del microbiota intestinale da individui piùa individui più anziani favorisca il “rinmento”. Parliamo di topi però

