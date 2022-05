Il Cosenza batte il Vicenza e resta in B. I tifosi veneti: “Scimmie calabresi e africane”. La denuncia (Di domenica 22 maggio 2022) Il Cosenza resta B e il Vicenza retrocede in C, dai tifosi veneti offese razziste. La denuncia del Movimento Neoborbonico Il Cosenza batte 2-0 il Vicenza allo stadio ‘San Vito’ nel ritorno dei play out e si garantisce la permanenza in serie B. I veneti, che avevano vinto l’andata 1-0, retrocedono in serie C. La gara era stata al centro di alcune polemiche per alcuni messaggi di stampo razzista provenienti dalla tifoseria Veneta, come ha denunciato sui social, Gennaro De Crescenzo, Presidente del Movimento Neoborbonico: “Scimmie calabresi e africane” 2 – “veneti razzisti” 0. “Il Cosenza resta in b e il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 22 maggio 2022) IlB e ilretrocede in C, daioffese razziste. Ladel Movimento Neoborbonico Il2-0 ilallo stadio ‘San Vito’ nel ritorno dei play out e si garantisce la permanenza in serie B. I, che avevano vinto l’andata 1-0, retrocedono in serie C. La gara era stata al centro di alcune polemiche per alcuni messaggi di stampo razzista provenienti dalla tifoseria Veneta, come hato sui social, Gennaro De Crescenzo, Presidente del Movimento Neoborbonico: “” 2 – “razzisti” 0. “Ilin b e il ...

