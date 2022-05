I Santi di Domenica 22 Maggio 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Santa RITA DA CASCIA Vedova e religiosa – Memoria FacoltativaRoccaporena, presso Cascia, Perugia, 1381 circa – Cascia, Perugia, 22 Maggio 1447/1457Santa Rita nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380. Secondo la tradizione era figlia unica e fin dall’adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un giovane di buona volontà ma di carattere violento. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l’odio dei parenti che, con fortezza cristiana, riuscì a riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel monastero agostiniano d…www.Santiebeati.it/dettaglio/32950 Santa UMILTà Badessa Vallombrosana Faenza, 1226 – Firenze, 22 Maggio 1310Rosanna NeguSanti, nata a Faenza nel 1226, sposò 15enne Ugonotto dei Caccianemici. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) Santa RITA DA CASCIA Vedova e religiosa – Memoria FacoltativaRoccaporena, presso Cascia, Perugia, 1381 circa – Cascia, Perugia, 221447/1457Santa Rita nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380. Secondo la tradizione era figlia unica e fin dall’adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un giovane di buona volontà ma di carattere violento. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l’odio dei parenti che, con fortezza cristiana, riuscì a riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel monastero agostiniano d…www.ebeati.it/dettaglio/32950 Santa UMILTà Badessa Vallombrosana Faenza, 1226 – Firenze, 221310Rosanna Negu, nata a Faenza nel 1226, sposò 15enne Ugonotto dei Caccianemici. ...

