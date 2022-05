Giornata mondiale della Biodiversità. Ecco perché la diminuzione delle specie minaccia il funzionamento di atmosfera, oceani e foreste (Di domenica 22 maggio 2022) La Terra è sempre più piatta. E non ci riferiamo a teorie farlocche che negano la forma sferica del Pianeta, ma a un fenomeno serio e cruciale per il nostro futuro. La Terra sta perdendo migliaia di varietà e ricchezze di specie viventi, più precisamente, la Biodiversità è ridotta a sempre più poche varietà di animali e piante. Una tendenza che negli ultimi anni è diventata drammatica. Ecco perché fin dal 2000, l’Assemblea delle Nazioni Unite ha proclamato il 22 maggio “Giornata mondiale della Biodiversità” per celebrare l’adozione della Convenzione sulla diversità biologica firmata a Nairobi, in Kenya, nel 1992, con l’obiettivo di tutelare la diversità biologica del Pianeta. Il tema di quest’anno è dedicato allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) La Terra è sempre più piatta. E non ci riferiamo a teorie farlocche che negano la forma sferica del Pianeta, ma a un fenomeno serio e cruciale per il nostro futuro. La Terra sta perdendo migliaia di varietà e ricchezze diviventi, più precisamente, laè ridotta a sempre più poche varietà di animali e piante. Una tendenza che negli ultimi anni è diventata drammatica.fin dal 2000, l’AssembleaNazioni Unite ha proclamato il 22 maggio “” per celebrare l’adozioneConvenzione sulla diversità biologica firmata a Nairobi, in Kenya, nel 1992, con l’obiettivo di tutelare la diversità biologica del Pianeta. Il tema di quest’anno è dedicato allo ...

