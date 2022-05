Gf Vip 7, un’ex protagonista di Non è la Rai lancia un appello ad Alfonso Signorini (e una frecciatina a Jeremias Rodriguez) (Di domenica 22 maggio 2022) Mancano ancora quatto mesi al Gf Vip 7, ma la curiosità intorno a quello che sarà il nuovo cast è alle stelle. Oltre ai nomi voluti e rincorsi dalla produzione, come ad esempio Pamela Prati, sono anche tanti i personaggi dello spettacolo che ogni anno provano a candidarsi per il reality show di Alfonso Signorini. Di recente, un’ex protagonista di Non è la Rai non ha nascosto il desiderio di entrare nella Casa più spiata di Cinecittà. Dopo Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Laura Freddi al Grande Fratello, anche l’ex bimba prodigio Eleonora Cecere seguirà le loro orme? Intervistata dal settimanale Nuovo, Eleonora, una delle beniamine del programma di Gianni Boncompagni, ha fatto un appello a Alfonso Signorini: Vorrei chiedere al ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 maggio 2022) Mancano ancora quatto mesi al Gf Vip 7, ma la curiosità intorno a quello che sarà il nuovo cast è alle stelle. Oltre ai nomi voluti e rincorsi dalla produzione, come ad esempio Pamela Prati, sono anche tanti i personaggi dello spettacolo che ogni anno provano a candidarsi per il reality show di. Di recente,di Non è la Rai non ha nascosto il desiderio di entrare nella Casa più spiata di Cinecittà. Dopo Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Laura Freddi al Grande Fratello, anche l’ex bimba prodigio Eleonora Cecere seguirà le loro orme? Intervistata dal settimanale Nuovo, Eleonora, una delle beniamine del programma di Gianni Boncompagni, ha fatto un: Vorrei chiedere al ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 7, un’ex protagonista di Non è la Rai lancia un appello ad Alfonso Signorini (e una frecciatina a Jeremias R… - blogtivvu : Ex di Non è la Rai fa un appello a Signorini: “Vorrei fare il GF Vip e raccontare la mia malattia” - GenoveseGiusy : Gf Vip 6, nuovo amore per Nathaly Caldonazzo? Lui sarebbe il padre di una famosa TikToker e avrebbe fatto un gesto… - IsaeChia : #GfVip 6, nuovo amore per Nathaly Caldonazzo? Lui sarebbe il padre di una famosa tiktoker e avrebbe fatto un gesto… - 361_magazine : Nathaly Caldonazzo ha un nuovo amore dopo il Grande Fratello Vip? Chi è l'uomo che ha conquistato il cuore della sh… -