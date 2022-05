Evirato dalla moglie | il caso Bobbitt

Leggi su dilei

(Di domenica 22 maggio 2022) Era il 23 giugno 1993, quando Lorenasi infilò nel letto dove dormiva suo marito e gli amputò parte del pene con un coltello da cucina. Un storia di abusi e violenze sfociata poi in un gesto terribile. Ilsuscitò grande scalpore ai tempi, per via della natura selvaggia di questa vendetta. La donna infatti, dopo avereil marito, scappò in auto, gettando il membro da un finestrino, recuperato poipolizia. Come è arrivata Lorenza a questo gesto? Lorenaconfessò che poche ore prima il marito John era rientrato a casa ubriaco ed aveva abusato di lei. L’ennesimo sopruso, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non era la prima volta che l’uomo la maltrattava, durante il processo, infatti, emerse che la violenza era una costante nel loro matrimonio. I continui scatti di ...