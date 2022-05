Demme all’intervallo: «Mi dispiace per quello che è successo tra i tifosi» (Di domenica 22 maggio 2022) . Le parole del centrocampista del Napoli Diego Demme ha parlato a Dazn nell’intervallo di Spezia-Napoli. Ecco le parole del centrocampista del Napoli: «Stiamo facendo una bella partita. Mi dispiace per quello che è successo tra i tifosi, ma poi c’è stata una bella atmosfera e speriamo di finire così» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) . Le parole del centrocampista del Napoli Diegoha parlato a Dazn nell’intervallo di Spezia-Napoli. Ecco le parole del centrocampista del Napoli: «Stiamo facendo una bella partita. Miperche ètra i, ma poi c’è stata una bella atmosfera e speriamo di finire così» L'articolo proviene da Calcio News 24.

