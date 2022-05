(Di domenica 22 maggio 2022)– La comunicazione verso le imprese e le relazioni con le istituzioni. Sono due punti cruciali per una Cna che guarda alle nuove sfide. E’ quanto emerso dal secondo appuntamento del corso per dirigenti Cna svoltosi nella sede territoriale dell’associazione di categoria a. Un momento formativo di notevole impatto grazie anche alla partecipazione di Marco Capozi, responsabile del dipartimento Relazioni istituzionali e Affari legislativi di Cna nazionale, e di Luca Iaia, responsabiledella Cna nazionale. Ad aprire i lavori, condotti da Donatella Cutello, responsabile comunicazione eCna territoriale, il presidente della Cna territoriale di, Giuseppe Santocono. Ha partecipato anche il vicepresidente nazionale Cna Giuseppe Cascone. ...

Advertising

infoitestero : Cna Ragusa confronto con responsabili nazionali marketing - quotidianodirg : #Economia #cnaragusa Cna Ragusa confronto con responsabili nazionali marketing -

Quotidiano di Ragusa

E' quanto emerso dal secondo appuntamento del corso per dirigentisvoltosi nella sede territoriale dell'associazione di categoria a. Un momento formativo di notevole impatto grazie anche ...... il Consorzio Siciliano Cavatori, il Comitato antiparco nazionale degli Iblei,, Ance, Sicilia ... la Regione Siciliana ed i Liberi Consorzi comunali die Siracusa e dalla Città Metropolitana ... Cna Ragusa confronto con responsabili nazionali marketing “Ci hanno detto che la conferenza dei capigruppo non era la sede istituzionale più adeguata per affrontare un dibattito sul caso della mostra di Caravaggio a Ragusa. Bene, ne prendiamo atto, anche se ...Una collaborazione più stringente tra le associazioni, i privati, le amministrazioni comunali e la Capitaneria di porto per snellire la burocrazia e, al contempo, ottimizzare il normale svolgimento de ...