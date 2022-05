Allenatore Cremonese | sondato anche Pippo Inzaghi Le ultime

(Di domenica 22 maggio 2022) sulla nuova guida tecnica dei grigiorossi Dopo il fulmine a ciel sereno dell’addio di Fabio Pecchia, lasi sta guardando attorno per trovare uncon cui affrontare la prossima stagione in Serie A. C’èil nome di Massimiliano Alvini nella rosa dei possibili sostituti di Pecchia. Che, invece, potrebbe finire al Parma. Tra i candidati per la panchina dellaFilippo,ma per ora non ci sono chiusure. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

e Spezia, addio con Pecchia e Thiago Motta Dopo la lettera a sorpresa di Fabio Pecchia ,della promozione dellain Serie A, in cui lo stesso ha annunciato di non ...A proposito di Pecchia, l'originario di Formia ha deciso di lasciare la. Nonostante la promozione in Serie A, ha preferito dire addio al club lombardo e adesso valuta altre ...Sorpresa dall'addio di Fabio Pecchia, la Cremonese non è restata con le mani in mano e ha già avviato il casting per il.Tanti gli allenatori che vanno verso la riconferma in vista della prossima stagione. La guida tecnica più ambita sarà quella del Parma. Mentre in casa Cosenza… Manca solo il nome dell’ultima squadra p ...