Alessandro Iannoni a rischio abbandono all’Isola dei Famosi | ecco perché

(Di domenica 22 maggio 2022) Uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei16 è senza ombra di dubbio. Il figlio di Carmen Di Pietro, sconosciuto finora al pubblico, ha appassionato tantissimo il pubblico di Canale 5. Ma la sua permanenza nel reality show potrebbe concludersi. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei16potrebbe abbandonare l’Isola dei16?Tutti i naufraghi dell’Isola dei16 sono stati chiamati a fare una scelta. Infatti, com’è accaduto al Grande Fratello Vip 6 quando Alfonso Signorini ha comunicato il prolungamento del reality show, anche i concorrenti dell’Isola devono decidere se restare fino al 27 Giugno o andare via ora senza pagare ...

vuole lasciare l' Isola dei Famosi Il figlio di Carmen Di Pietro , secondo le indiscrezioni di Deianira Marzano, non avrebbe ancora firmato il contratto per accettare il ...E chi sarebbe il naufrago che non vorrebbe continuare la propria esperienza Trattasi di, il figlio di Carmen Di Pietro. Deianira, con una Story Instagram, ha spiegato che il ...Alessandro Iannoni frena su Maria Laura De Vitis. Alessandro Iannoni ha iniziato subito ad approfondire la conoscenza con Maria Laura De Vitis che ha dovuto superare il giudizio severo di Carmen Di ...Alessandro Iannoni abbandona l’Isola dei Famosi 2022 prima della finale del 27 giugno Ecco perché potrebbe accadere, il motivo.