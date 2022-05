Accordo Serie A-Mediapro: ai club un assegno da 52 mln (Di domenica 22 maggio 2022) Si è finalmente chiusa la contesa tra la Lega Serie A e Mediapro, risalente ancora al ciclo di diritti televisivi del campionato per il triennio 2018-2021. Le società – scrive Il Sole 24 Ore – potranno così spartirsi una quota aggiuntiva di 52 milioni più Iva. La società sino catalana si era aggiudicata i diritti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 22 maggio 2022) Si è finalmente chiusa la contesa tra la LegaA e, risalente ancora al ciclo di diritti televisivi del campionato per il triennio 2018-2021. Le società – scrive Il Sole 24 Ore – potranno così spartirsi una quota aggiuntiva di 52 milioni più Iva. La società sino catalana si era aggiudicata i diritti L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : In anteprima le nostre nuove serie podcast: ?? “Ostinati e contrari” con @aledibattista; ?? “Io non sono d'accordo… - CalcioFinanza : Accordo tra #SerieA e #Mediapro sul caso dei diritti tv: ai club un assegno da 52 milioni - Posiamo : @ProfMBassetti A onor del vero a me l'USCA in visita domiciliare prescrisse antibiotici e antinfiammatori oltre ad… - r1voluzionenera : RT @JFCmarco: Chi non è d’accordo con questa top11 della Serie A capisce poco di calcio - Er_Libanese7 : @NicoSchira Nico parliamo di cose serie, tanto De Ligt per ora non va da nessuna parte. Quanto può essere pericolos… -