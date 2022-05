Scialpi: “Vivo in povertà, non posso permettermi il dentista” (Di sabato 21 maggio 2022) Scialpi ha appena festeggiato 60 anni e per l’occasione è stato intervistato da Il Corriere, dove ha confermato quanto dichiarato un anno fa: ha tutt’ora problemi economici. “Non ho superato i miei problemi economici ma non sono il solo a vivere in condizioni di povertà. Lo stop a ogni attività imposto dal lockdown ha peggiorato le cose. Non dovrebbero essere le multinazionali a ricevere aiuti e “ristori” dallo Stato, ma le etichette più piccole, indipendenti. Conto sui concerti per riuscire a tornare ad avere una vita “normale” e potermi permettere di andare dal dentista. Come tutti. E se proprio non riuscirò, be’ forse aprirò un localino a Malaga“. Un paio di anni fa è stato anche operato al cuore, un’operazione che l’ha buttato molto giù. “È successo dopo Pechino Express. Sono tornato piuttosto malconcio, del resto se hai problemi ... Leggi su biccy (Di sabato 21 maggio 2022)ha appena festeggiato 60 anni e per l’occasione è stato intervistato da Il Corriere, dove ha confermato quanto dichiarato un anno fa: ha tutt’ora problemi economici. “Non ho superato i miei problemi economici ma non sono il solo a vivere in condizioni di. Lo stop a ogni attività imposto dal lockdown ha peggiorato le cose. Non dovrebbero essere le multinazionali a ricevere aiuti e “ristori” dallo Stato, ma le etichette più piccole, indipendenti. Conto sui concerti per riuscire a tornare ad avere una vita “normale” e potermi permettere di andare dal. Come tutti. E se proprio non riuscirò, be’ forse aprirò un localino a Malaga“. Un paio di anni fa è stato anche operato al cuore, un’operazione che l’ha buttato molto giù. “È successo dopo Pechino Express. Sono tornato piuttosto malconcio, del resto se hai problemi ...

