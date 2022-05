Roma | Alemanno | “Termovalorizzatore? Da Gualtieri scelta coraggiosa”

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’idea di unperè finora l’unico atto degno di nota da parte del sindaco, ma è una decisioneche va sicuramente sostenuta”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex sindaco della Capitale, Gianni. “Ilserve – sottolinea-. La raccolta differenziata è importante, e sotto la mia amministrazione l’abbiamo praticamente raddoppiata, ma da sola non basta. Per questo non si può fare a meno del, anche perché le alternative sono o le discariche o portare i rifiuti in altri territori, unaperò antieconomica”, conclude l’ex sindaco. L'articolo proviene da Italia Sera.

