Razlan Razali: "Restiamo con Yamaha? Forse, c'è anche un piano B"

Il discorso, nel suo complesso, lascia aperte numerose porte e rende tutto piuttosto nebuloso. Il team RNF Yamaha WithU, satellite del costruttore nipponico che ha affidato le sue moto a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, dovrebbe rimanere sotto alla bandiera blu del suo factory. Razlan Razali, capo della squadra di MotoGP in questione, ha lanciato una piccola frecciatina: nonostante i buoni rapporti, infatti, il dirigente ha svelato l'esistenza di un piano B allettante. Razlan Razali potrebbe cambiare bandiera recidendo la collaborazione con Yamaha Ecco cosa ha detto Razlan Razali, numero uno del team RNF, sul possibile addio a Yamaha nel prossimo anno. Il dirigente sportivo ha confermato che i rapporti con ...

