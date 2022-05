Pozzovivo su Nibali: "Visto che bel Vincenzo?" (Di sabato 21 maggio 2022) Lo scalatore lucano, amico e compagno di allenamenti di Vincenzo Nibali commenta la tappa di Torino con lo Squalo all'attacco Leggi su video.gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Lo scalatore lucano, amico e compagno di allenamenti dicommenta la tappa di Torino con lo Squalo all'attacco

Advertising

Bertolca10 : Prima del tappone di Cogne, la classifica generale dice: 1. #Carapaz 2. Hindley +30' 3. Almeida +30' 4. Landa +59'… - Gazzetta_it : #Ciclismo, #Giro, #Torino, pagelle: #Nibali può crederci, podio a un passo. #Pozzovivo la variabile impazzita - Nicola89144151 : Onorato, nel 2022, di vedere ancora ad alto livello sia Nibali che Pozzovivo - Alessan50612358 : RT @ALANMARANGONI: Per il ciclismo italiano ci sarebbe tanto bisogno di avere in gruppo un Nibali e un Pozzovivo ancora per 5 anni minimo…… - allefurlani : RT @ALANMARANGONI: Per il ciclismo italiano ci sarebbe tanto bisogno di avere in gruppo un Nibali e un Pozzovivo ancora per 5 anni minimo…… -