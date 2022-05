Oggi è un altro giorno, Morgana confessa: “Ci siamo picchiati” (Di sabato 21 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi è un altro giorno, Morgana rivela i retroscena difficili del suo passato: la rissa con il padre dopo il coming out. La drag queen è stata ospite nel salotto di Serena Bortone dove ha parlato della sua carriera raccontando anche alcuni retroscena del suo passato. L’attrice deve tutto a Ferzan Ozpetek, ecco perché. All’anagrafe Leggi su youmovies (Di sabato 21 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è unrivela i retroscena difficili del suo passato: la rissa con il padre dopo il coming out. La drag queen è stata ospite nel salotto di Serena Bortone dove ha parlato della sua carriera raccontando anche alcuni retroscena del suo passato. L’attrice deve tutto a Ferzan Ozpetek, ecco perché. All’anagrafe

Advertising

rubio_chef : Abbiamo studiato tutti la Shoah a scuola (ancora oggi è così). @ChiaraFerragni non è stata cercata per sensibilizza… - _Nico_Piro_ : #13maggio Oggi mi sono svegliato all'alba per preparare il viaggio nell’altro afghanistan che faremo domenica a Rom… - lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - attilioc39 : RT @Massimi47715989: A #OTTOBRE SAREMO SENZA #GAS COME DEL RESTO HAI FATTO CON LA QUESTIONE DELLA #PANDEMIA CHE CON IL #GR… - giandoserrao : Oggi Travaglio formato Solovyev sul Fatto: Putin voleva solo prendere Donbass e Sud “come i veri esperti dicevano… -