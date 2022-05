Manduria, “Ztl sospesa per poter festeggiare lo scudetto”. Ma solo se a vincere è il Milan (Di sabato 21 maggio 2022) Manca ancora una partita per decidere chi, tra Milan e Inter, conquisterà il titolo di campione d’Italia. Per i tifosi, a fare la differenza, sarà anche la fede calcistica, che a volte però può portare a scelte discutibili e conseguenti polemiche. È il caso dell’amministrazione comunale di Manduria, nel Tarantino, guidata dal sindaco Gregorio Pecoraro, che ha emanato un’ordinanza con cui sospende “domenica 22 maggio dalle ore 19.45 alle ore 22.00” la zona a traffico limitato. Il motivo? “Consentire i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio del Milan”. La decisione va incontro al segretario del Milan Club Demetrio Albertini, Domenico Scialbi, che il 17 maggio ha richiesto “l’autorizzazione a utilizzare Piazza Garibaldi per i festeggiamenti” e dunque la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Manca ancora una partita per decidere chi, trae Inter, conquisterà il titolo di campione d’Italia. Per i tifosi, a fare la differenza, sarà anche la fede calcistica, che a volte però può portare a scelte discutibili e conseguenti polemiche. È il caso dell’amministrazione comunale di, nel Tarantino, guidata dal sindaco Gregorio Pecoraro, che ha emanato un’ordinanza con cui sospende “domenica 22 maggio dalle ore 19.45 alle ore 22.00” la zona a traffico limitato. Il motivo? “Consentire i festeggiamenti, in caso di vittoria delloda parte della squadra di calcio del”. La decisione va incontro al segretario delClub Demetrio Albertini, Domenico Scialbi, che il 17 maggio ha richiesto “l’autorizzazione a utilizzare Piazza Garibaldi per i festeggiamenti” e dunque la ...

