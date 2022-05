LIVE Fiorentina-Juve 1-0: Pinsoglio salva su Piatek e Bonaventura! (Di sabato 21 maggio 2022) Le speranze della Fiorentina di ritornare a disputare una competizione europea a distanza di 5 anni dall’ultima apparizione passano tutto... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) Le speranze delladi ritornare a disputare una competizione europea a distanza di 5 anni dall’ultima apparizione passano tutto...

Advertising

paterno_carlo : LIVE TJ - FIORENTINA-JUVENTUS 1-0: ammonito De Ligt ragazzi che vergogna mandiamo subito Allegri - calciomercatoit : CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA #FiorentinaJuventus 1-0 LIVE - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Fiorentina Juve 1-0 LIVE: Duncan non trova la porta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - ilcirotano : LIVE Fiorentina-Juve 1-0: entra Aké al posto di Bernardeschi, che chiude la sua vita juventina - - gilnar76 : Fiorentina Juve 1-0 LIVE: Duncan non trova la porta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -