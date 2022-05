La triste confessione di Orietta Berti in tv: "Cosa ho fatto con mio marito" (Di sabato 21 maggio 2022) In questi giorni è andata in onda nel programma Quelle brave ragazze, Orietta Berti insieme alle amiche Mara Maionchi e Sandra Milo. La Berti ha inoltre rilasciato un'intervista al magazine Gente dove si è lasciata andare a intime confidenze raccontandosi a cuore aperto. La cantante ha parlato soprattutto del suo amore con Osvaldo che dura da ben 55 anni. "È un compagno speciale, fondamentale. È stato manager, autista, impresario, marito, confidente e uomo saggio che coinvolgo in tutto" ha dichiarato la donna orgogliosa del suo amore. Orietta ha poi confessato che Osvaldo le è sempre stato vicino, soprattutto nei momenti più bui: "Abbiamo condiviso anche delusioni e insuccessi. Abbiamo lottato insieme quando le cose non andavano bene. Io non ho mai avuto aiuti nella mia carriera. E saperlo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) In questi giorni è andata in onda nel programma Quelle brave ragazze,insieme alle amiche Mara Maionchi e Sandra Milo. Laha inoltre rilasciato un'intervista al magazine Gente dove si è lasciata andare a intime confidenze raccontandosi a cuore aperto. La cantante ha parlato soprattutto del suo amore con Osvaldo che dura da ben 55 anni. "È un compagno speciale, fondamentale. È stato manager, autista, impresario,, confidente e uomo saggio che coinvolgo in tutto" ha dichiarato la donna orgogliosa del suo amore.ha poi confessato che Osvaldo le è sempre stato vicino, soprattutto nei momenti più bui: "Abbiamo condiviso anche delusioni e insuccessi. Abbiamo lottato insieme quando le cose non andavano bene. Io non ho mai avuto aiuti nella mia carriera. E saperlo al ...

Advertising

maurizionadamas : RT @elturro666: @IlMici8 Piccola storia... triste? Un alto esponente religioso (non ricordo se cattolico o di altra confessione) sentenziò… - Balu875651831 : RT @elturro666: @IlMici8 Piccola storia... triste? Un alto esponente religioso (non ricordo se cattolico o di altra confessione) sentenziò… - traumino02 : RT @elturro666: @IlMici8 Piccola storia... triste? Un alto esponente religioso (non ricordo se cattolico o di altra confessione) sentenziò… - IlMici8 : RT @elturro666: @IlMici8 Piccola storia... triste? Un alto esponente religioso (non ricordo se cattolico o di altra confessione) sentenziò… - elturro666 : @IlMici8 Piccola storia... triste? Un alto esponente religioso (non ricordo se cattolico o di altra confessione) se… -