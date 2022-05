La Mostra d’Oltremare ospita TuttoPizza: sempre di più punto d’incontro qualificato per scambi economici (Di sabato 21 maggio 2022) Con la V Edizione di TuttoPizza, Mostra d’Oltremare prosegue nel calendario di eventi ospitando una Fiera internazionale b2b, riservata ai professionisti dell’importante filiera food, organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e da TicketLab. “Ancora una volta il nostro Polo Fieristico diventa punto d’incontro qualificato per gli scambi economici – sottolinea Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare SpA -. Con il recupero dei padiglioni finora impegnati come hub vaccinale, a breve metteremo a disposizione degli operatori fieristici anche gli spazi storici della Mostra, per un’offerta espositiva sempre più adeguata ai nuovi scenari ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 maggio 2022) Con la V Edizione diprosegue nel calendario di eventindo una Fiera internazionale b2b, riservata ai professionisti dell’importante filiera food, organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e da TicketLab. “Ancora una volta il nostro Polo Fieristico diventaper gli– sottolinea Maria Caputo, consigliera delegata diSpA -. Con il recupero dei padiglioni finora impegnati come hub vaccinale, a breve metteremo a disposizione degli operatori fieristici anche gli spazi storici della, per un’offerta espositivapiù adeguata ai nuovi scenari ...

