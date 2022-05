Conte | “La diplomazia ci insegna che i negoziati devono essere portati avanti con perseveranza e determinazione”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 21 maggio 2022) ROMA – “Laciche icon. Non può esserci un tempo per lae uno per la guerra: l’impegno per la pace devemassimo e costante”. E ancora: “Dopo tre invii di armi possiamo dire che l’Italia anche su questo fronte ha fornito il suo contributo. Altri Paesi peraltro stanno continuando ad armare in abbondanza l’Ucraina. Dopo tre mesi di guerra, l’Italia deve caratterizzarsi per una svolta diplomatica intensa e decisa, coinvolgendo gli altri Paesi dell’Unione Europea. Dobbiamo evitare un’escalation militare dagli effetti incontrollabili”. Questi alcuni dei temi toccati da Giuseppe...