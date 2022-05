Con l' ultimo diktat Mario Draghi è diventato il Governatore d' Italia Parlamento umiliato

(Di sabato 21 maggio 2022) Storie diverse ma che segnano il tempo che stiamo vivendo, il tempo delstan. È il tempo della sospensione dell'ascolto perché i tecnici, i professori, gli illuminati hanno sempre quella ragione «perché sì».ha ragione senza che vi sia la possibilità della controprova. «Altrimenti se ne va e poi chi ha la statura internazionale per affrontare la crisi?», dicono i suoi aedi nel massimo della riflessione critica possibile. C'è sempre la paura che la divinità cada e si rompa. Allora meglio che si rompa il Paese, che si sfibri la dialettica, che si neghi il confronto. O che si respinga il buonsenso. Conte aveva creato le condizioni delstan nella pandemia, e furono lockdown, dpcm discutibili, comitati di esperti, il super commissario a ogni cosa Arcuri, il tutto come fosse una impalcatura a sostegno della confusione. Fu ...

Advertising

WeCinema : Proprio al Festival di Cannes il suo ultimo 'Mad Max: Fury Road' aveva scatenato grande entusiasmo! Ora, quel foll… - Florenzi : IL MOMENTO È ADESSO!!! Continuiamo a pensare a noi. Un ultimo scalino. Con sudore, dedizione, duro lavoro e spiri… - PauDybala_JR : Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto.… - tempoweb : Con l'ultimo diktat siamo diventati il #Draghistan. Parlamento umiliato #draghi #concorrenza #decreto #governo… - turismoland : RT @turismo_RE: A Guastalla, dal 20 al 22 maggio, ritorna la #Gnoccata: degustazioni gastronomiche, spettacoli e corteo storico. Durante qu… -

Il problema è sempre quello, non è mai cambiato, e nell'anno è addirittura peggiorato : non ci sono più giovani disposti a sacrificare la loro vita ... a queste condizioni equeste paghe, ......le sue attività ele sue scelte quotidiane. Dai dati oggettivi emersi dall'analisi degli strumenti e delle best practice adottate e implementate nel corso dell'anno dall'azienda, ...Non può essere l’estate della ripartenza senza Vasco. Tocca a lui, privilegio del king, inaugurare la stagione dei grandi concerti e il ritorno della musica live come la conoscevamo prima della pandem ...Pirelli investe sulla Puglia e sulle competenze digitali dei suoi giovani aprendo a Bari un nuovo centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali. (ANSA) ...