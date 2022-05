Chi sono e come operano i mercenari africani (Di sabato 21 maggio 2022) Non c’è solo il gruppo Wagner. Il battaglione di mercenari al servizio della Russia è sì impiegato in Africa, ma sono diverse le milizie volontarie che sin dall’era post-coloniale sparano e uccidono per conto di terzi nei Paesi del continente. La storia moderna, invece, inizia nel 1960 in Congo, dove alcuni soldati secessionisti avevano tentato – senza successo – di rendere indipendente la provincia del Katanga. Oggi quella storia prosegue con le truppe del Wagner, che affiancano l’esercito del governo maliano presieduto dal colonnello Assimi Goita, al potere dopo un colpo di Stato. Recentemente il Gruppo di lavoro delle Nazioni unite ha lanciato un allarme su scala globale: “Stiamo assistendo alla presenza sempre crescente di mercenari e attori legati a loro nei conflitti armati contemporanei e al rischio di crimini di guerra e gravi ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) Non c’è solo il gruppo Wagner. Il battaglione dial servizio della Russia è sì impiegato in Africa, madiverse le milizie volontarie che sin dall’era post-coloniale sparano e uccidono per conto di terzi nei Paesi del continente. La storia moderna, invece, inizia nel 1960 in Congo, dove alcuni soldati secessionisti avevano tentato – senza successo – di rendere indipendente la provincia del Katanga. Oggi quella storia prosegue con le truppe del Wagner, che affiancano l’esercito del governo maliano presieduto dal colonnello Assimi Goita, al potere dopo un colpo di Stato. Recentemente il Gruppo di lavoro delle Nazioni unite ha lanciato un allarme su scala globale: “Stiamo assistendo alla presenza sempre crescente die attori legati a loro nei conflitti armati contemporanei e al rischio di crimini di guerra e gravi ...

