Berlusconi: “Ucraina Paese aggredito, aiutarlo a difendersi” (Di sabato 21 maggio 2022) NAPOLI – “L’Ucraina è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi. Forza Italia è – e rimarrà sempre – dalla parte dell’Europa, dalla parte dell’Alleanza Atlantica, dalla parte dell’Occidente, dalla parte degli Stati Uniti”. E’ quanto ha detto l’ex premier Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, chiudendo la convention del partito a Napoli. Poi, sull’esecutivo nazionale, ha aggiunto: “Forza Italia sostiene il Governo con convinzione. Con Forza Italia e il centrodestra al governo avremo meno tasse, meno vincoli burocratici, controllo dell’immigrazione, meno disoccupazione e meno povertà, una giustizia finalmente giusta e più libertà. Con la sinistra avremo imposta patrimoniale sulla casa, di successione del 45% come è capitato in Francia”. E infine: “Dobbiamo offrire un ... Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) NAPOLI – “L’è ile noi dobbiamo. Forza Italia è – e rimarrà sempre – dalla parte dell’Europa, dalla parte dell’Alleanza Atlantica, dalla parte dell’Occidente, dalla parte degli Stati Uniti”. E’ quanto ha detto l’ex premier Silvio, leader di Forza Italia, chiudendo la convention del partito a Napoli. Poi, sull’esecutivo nazionale, ha aggiunto: “Forza Italia sostiene il Governo con convinzione. Con Forza Italia e il centrodestra al governo avremo meno tasse, meno vincoli burocratici, controllo dell’immigrazione, meno disoccupazione e meno povertà, una giustizia finalmente giusta e più libertà. Con la sinistra avremo imposta patrimoniale sulla casa, di successione del 45% come è capitato in Francia”. E infine: “Dobbiamo offrire un ...

