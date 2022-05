Ascolti TV | Venerdì 20 maggio 2022. The Band chiude a 2,2 milioni (14.4%), L’Isola non ne approfitta (2,4 mln – 19.2%). Quarto Grado 8.1%, l’ultima di Crozza 6.3% (Di sabato 21 maggio 2022) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2022 Nella serata di ieri, Venerdì 20 maggio 2022, su Rai1 la finale di The Band ha conquistato 2.207.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 2.406.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.288.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. Hawai’i a 861.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Rocky Balboa ha raccolto 889.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chiedi chi era Giovanni Falcone è seguito da 750.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.155.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live registra 723.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 264.000 spettatori (2.2%). Sul Nove ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 21 maggio 2022) Ilary Blasi - Isola dei FamosiNella serata di ieri,20, su Rai1 la finale di Theha conquistato 2.207.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5dei Famosi ha incollato davanti al video 2.406.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.288.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. Hawai’i a 861.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Rocky Balboa ha raccolto 889.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chiedi chi era Giovanni Falcone è seguito da 750.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.155.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live registra 723.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 264.000 spettatori (2.2%). Sul Nove ...

